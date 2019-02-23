ميجان ماركل تتبرع بزهور حفل الاستقبال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبرعت ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، بالزهور التي تلقتها خلال زيارتها مؤخرا إلى مدينة نيويورك الأمريكية، احتفالا بمولودها القادم.

ميجان بعد عودتها إلى المملكة المتحدة، شاركت في تحضير الزهور وترتيبها مع أصدقائها، لإهدائها إلى جمعية خيرية محلية تدعى “Repeat Roses”، التي تعيد تدوير الزهور لزيادة الأثر الاجتماعي والحد من هدرها.

باقات الورود شملت أزهار النرجس الملونة الصفراء، والزهور البنفسجية المشرقة وزهور الفاوانيا الوردية المفضلة لدى ميجان، قد تم منحها لمرضى سرطان الأطفال الذين بقوا في مؤسسة رونالد ماكدونالد للأعمال الخيرية في نيويورك، والتي اختارتها جمعية “Repeat Roses”، لأنها تعلم أن الأمهات هناك سيقدرون هذه اللفتة الكريمة من ميجان التى تنتظر طفلها الأول أبريل المقبل.

وفقاً لما جاء على موقع hello magazine.. كشفت جايل كينج، إحدى الحاضرين بحفل الاستقبال، عن تبرع ميجان السخى، عبر برنامج US show CBS، قائلة، لقد قاموا بزخرفة الزهور، وترتيبها، وأحضروا أحداً ليشرح لهم كيفية ترتيب الزهور بشكل أنيث ومنظم، وصنع كل واحد منا مزهرية منفصلة، عندئذ تواصلت ميجان، مع منظمة لم أسمع عنها من قبل، تدعى ” تكرار الورود Repeat Roses”.

وأضافت، تم التبرع بها جميعًا إلى جمعيات خيرية مختلفة، واعتقدت أن ذلك كان شيئًا لطيفاً للغاية، ويعبر عن شخصية الدوقة، فهي شخص لطيف وكريم للغاية، وتحمل قدراً كبيراً من الطيبة والإنسانية.

دوقى “ساسكس” كانت قد حظيت باحتفال خاص مع أصدقائها المقربين في نيويورك، احتفالاً بقدوم طفلها الأول من الأمير هاري، ومنذ ذلك الحين، عادت ميجان إلى بريطانيا، لتستعد لزيارتها الرسمية للمغرب مع زوجها خلال الأسبوع القادم.