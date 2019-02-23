الأمير هاري يتلقى اعتذارا بعد غلقه باب السيارة بنفسه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الأمير البريطاني هاري، اعتذارا من وحدة تابعة للقوات البحرية البريطانية، بعدما ظهر وهو يغلق باب السيارة بنفسه، على الرغم من كونه عضوا في الأسرة الملكية.

الأمير هاري انتشرت له صورة على نطاق واسع، مؤخرا، بعدما شوهد وهو يغلق باب السيارة خلال زيارت لقوات البحرية بمنطقة بيكلاي في إنجلترا، فيما يقتضي البروتوكول في العادة أن يقوم أشخاص مساعدون بهذا الأمر.

الوحدة الثانية والأربعون من القوات البحرية البريطانية، كتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: كنا نعتقد أن الزيارة قد جرت على ما يرام؛ إلى أن اطلعنا على تقرير بشأن إخفاق كبير من جانبنا.. بوسعنا أن نعتذر لكم عن الخذلان، لأنه من حقكم أن تتوقعوا أداء المراسم على نحو أفضل في باب السيارة من قبل الوحدة البحرية.

الأمير هاري دوق مقاطعة “ساسكس” كان قد أشاد بالقوات البحرية خلال الزيارة قائلا: إنه محظوظ بالنظر إلى ارتدائه زيهم دون الخضوع للتدريبات الصارمة التي يحتاجها عملهم.