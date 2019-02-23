- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعتادت الأسرة الملكية البريطانية على تلقي الهدايا خلال حفلات الزفاف، من الأقارب والأصدقاء؛ تعبيرا عن فرحتهم، إلا أن بعض حفلا الزفاف الملكية شهدت بعض الهدايا الغريبة.
صحيفة “ميرور”الإنجليزية، ذكرت أنه بعد وفاة الأميرة ديانا في حادث سير مأساوي، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا في حفل زفاف أقيم في قاعة “وندسور غيلدهول”، في الـ9 من شهر أبريل عام 2005، وتبعه حفل رسمي لاستقبال المدعوين في قلعة “وندسور”.
الصحيفة أشارت إلى أنه تم الكشف مؤخرا أن هذا الزفاف سبقه عدد من القواعد الغريبة، حيث أنه في الدعوات التي أرسلت إلى حوالى الـ800 شخص ذُكر أن استخدام الكاميرات والهواتف أمر محظور، ولكن القاعدة الأشد غرابة كانت حظر هدايا الزفاف.
وأوضحت أن السبب في عدم تلقي الهدايا هو تجنب الأمير تشارلز الإحراج الذي قد تتسبب به بعض منها كما حدث معه ومع الأميرة ديانا يوم زفافهما، حيث أنه بعد زواجهما ورد أن الزوجين أحرقا أو تخلصا من الكثير من الأغراض الغريبة بين الهدايا البالغ عددها 6 آلاف هدية، والتي تضمنت فرشاتي أسنان باللونين الوردي والأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عدد وأغرب الهدايا في حفل زفاف الأميرة الراحلة ديانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.