نجوم بوليود في جنازة والد المخرج سوراج بارجاتيا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي المنتج المخضرم وراج كومار بارجاتيا في بوليوود ووالد المخرج سوراج بارجاتيا في مومباي يوم الخميس 21 فبراير. وقد أقيمت مراسم حرق الجثمان بحسب الطقوس الهندوسية بمحرقة في بارجاتيا في مومباي وحضرها عدد قليل من الأسماء الكبيرة في بوليوود.

حضر من مشاهير بوليوود النجمة الشابة سوارا بهاسكار، موهنيش بهل ، ماهيش بهارت ، سوني رازدان، الممثل المخرج ساتيش كاوتشيك ، والممثل المخضرم بينتال، من بين آخرين جنازة الفقيد.

في وقت سابق من اليوم ، زارت الممثلة الجميلة بهاجياشري Maine Pyar Kiya، منزل المخرج لتقديم واجب العزاء، كما رصدت في المنزل المخرج الراحل كان الممثل المخرج ساتشين بيلغاونكار.

ونشرت شركة الإنتاج صوره للمنتج الراحل إلى جانب تعليق يقول: “إننا نحزن بحزن عميق لفقدان راج كومار باراجاتيا ، والد سراج بارجاتيا نرجو ان ترقد روحه في سلام ” بحسب موقع hindustantimes

وفي السايق ذاته، أعرب العديد من المشاهير بوليوود مثل الممثل انوبام خير، سونام كابور ، مادوري ديكسيت نيني ، شابانا عزمي ، سوارا بهاكر عن حزنهم على تويتر.