صور.. جينيفر وينجت تستجم في بريطانيا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تتعدد أسباب اختفاء بعض النجوم عن الشاشات، في العديد من الوجوه الفنية سواء التلفزيونية أو السينمائية البارزة في إجازة عن الشاشة من أجل إعادة “شحن” أجسادهم وعقولهم من جديد بعد اجهتد كتواصل وتركي في أعمالهم الفنية.

فقد استحوذت المملكة المتحدة على غالبية وجهات السفر، وبخاصة من نجوم بوليوود، ومنهم فاتنة التلفزيون الممثلة جينيفر وينجت، وهي التي شوهدت للمرة الأخيرة في المسلسل التلفزيوني “بلا ملجأ” Bepannah باسم زويا Zoya.

وينجت تعشق السفر وحسابها في موقع Instagram يشهد بذلك، حيث تقضي حاليا إجازة إلى المملكة المتحدة مع أحد أصدقائها. شاركت جنيفر الكثير من الصور من مدينة “باث” ذات المناظر الخلابة جنوب غرب إنجلترا، قبل التوجه إلى بريستول. وزارت الحمامات الرومانية الشهيرة وسجلت مدى روعتها وجمالها من خلال عدستها.

ارتدت الممثلة ثوب أنيق، وشوهدت في سروال من الجينز نسقتها مع، سترة سوداء و معطف بني، والحذاء الأسود بطول الركبة أسود. على الرغم من أن بُعد جينيفر عن بلادها، إلا أنها لم تنس أن تهنيء والدتها كافيتا غاي، التي احتفلت بعيد ميلادها الخميس (21 فبراير).

قد لا تظهر الممثلة على الشاشة الصغيرة حاليًا ، ولكن يبدو أنها تحقق أقصى استفادة من وقتها. وقد شاركت جنيفر في العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما حصلت على العديد من الجوائز المرموقة.