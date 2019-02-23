عامر خان يزور ريشي كابور في نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قام الفنان عامر خان بزيارة مفاجئة لممثل السينما الهندية القدير ريشي كابور الموجود حاليا في نيويورك والذي يخضع للعلاج من مرض لم يكشفوا عنه حتى الأن بشكل رسمي وإن كانت تقارير ترجح أصابته بالسرطان.

شاركت نيتو كابو الممثلة السابقة وزوجة ريشي صورة لاجتماعهم، حيث دعت عامر بـ”نجم حقيقي”، وقالت “اعطي عامر الكثير والمزيد-الحب والاحترام والدفء والضحك، انه نجم حقيقي.

”بالنسبة لأولئك الذين لم يتابعوا اخبار مرض ريشي كابور, فقد انتقل الزوجان إلى الولايات الأمريكية في سبتمبر من العام الماضي, بحيث يتمكن ريشي بسهولة الحصول علي علاج لمرض لم يكشف عنه.

ريشي وعامر شاركا في بطولة فيلم ’ fanaa ’ في السابق، والذي تم إطلاقه بدور العرض السينمائي في 2006. وكان أول فيلم لهما معا, ومع ذلك, ظهر الثنائي جنباً إلى جنب عام 1993 في فيلم “داميني” وكان عامر في دور شرفي.

هذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها بعض مشاهير في بوليوود لزيارة النجم، وعلى سبيل المثال، زاره النجوم أنوبام خير، بريانكا شوبرا ، وسونالي بندري التي ذهبت لمقابلة ريشي في هذه الأشهر.