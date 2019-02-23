صور.. نشوب حريق في منزل الفنانة الهندية سوميا تاندون

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اندلع حريق كبير بمنزل الفنانة الهندية يوميا تاندون ليلة الأربعاء 20 فبراير، لكن ممثلة المسلسل الشهير Bhabi Ji Ghar Par Hain قامت بطمأنة جمهورها بعد عن الحادث وأكد لمتابعيها أنها آمنة.

وتأكيدًا على الحادث لموقع indianexpress.com ، شاركت سوميا ، “لقد نجحنا في الفرار دون أي أذى. كل شيء على ما يرام الآن. لا داعي للقلق. “

وفقا للممثلة ، استيقظت في منتصف الليل لرؤية النيران في غرفتها، وتمكنت من إخماد النار بسرعة بمساعدة مربية أطفالها، لكنها مع ذلك قد أُصيبت بجروح طفيفة ، من خلال سلسلة من التغريدات نشرتها بالسوشيال ميديا

شاركت سوميا Saumya على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، ” الدروس المستفادة من الحريق في منزلي، رقم 1 لا تنام مع اعادة تشغيل حهاز قاتل البعوض السائل بجوار سريرك خاصة إذا كان قد انتهى 2. لا تقم أبدًا بتوصيل أشياء غير متصلة بالكمبيوتر. 3. تعلم كيفية التعامل مع النار في الواقع ، اشتروا طفايات في البيت الآن “.

وأضافت الممثلة: “بنعمة الله كل شيء جيد ، نحن جميعا آمنين لا إصابات كبيرة. كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ ، كنا محظوظين”.

ولدت سوميا تاندون مؤخراً طفلاً رضيعاً ، وقد أطلقت عليها اسم ميراان تاندون سينغ. تحدثت بشكل حصري لموقع indianexpress.com ، وقالت: “أعرف أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول خطة عملي ، ولكن سيكون هناك مكان مناسب ووقت لهذه الإجابات ».