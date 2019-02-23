شكران مرتجى تكشف لأول مرة تفاصيل زيجتها السرية.. وحقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى تفاصيل زيجتها السرية من أحد النجوم السوريين بالوسط الفني.

الفنانة السورية أكدت، خلال استضافتها في برنامج “قصة حلم”، أن الزواج كان رسميا، لافتة إلى أنهاأخفت هذا الخبر، احترامًا لظروف الطرف الآخر.

شكران أضافت أنها أيضا تُفضّل أن تكون حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة.

حيث قالت: ” تزوجت، ولظروف شخصية كان مطلوبًا عدم الإعلان عن الزواج.. والزواج انتهى.. وأنا أخفيت خبر زواجي لأنني أؤمن أنا والطرف الآخر الذي تزوجته أن حياتنا الشخصية ملكنا فقط”.

ومن ناحية أخرى، نفت الفنانة السورية كل ما تردد بأن حادث السير الذي تعرّضت له مؤخرًا كان محاولة اغتيال مُدبّرة لها بسبب مطالبتها للرئيس السوري بشار الأسد بتحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث نفت تماما صحة هذه الأنباء.

وكانت شكران مرتجى، قد تعرضت لحادث سير خطير برفقة ابنة شقيقتها بسبب الجليد، وتهشمت سيارتها بسبب الحادث، وطمأنت شكران جمهورها على صحتها بعد الحادث الخطير الذي تعرضت له ونشرت فيديو لها وهي تضع طوق طبي بسبب الإصابة.

شكران مرتجى، قالت في الفيديو: «الحمد لله أنا بخير بعض الرضوض البسيطة، وهذا قضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل، الحادث تسبب فيه الجليد بسبب العاصفة الجليدية ولكن الحمد لله جاءت في الحديد».