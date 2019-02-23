سميحة أيوب ومحمود قابيل يشاركان في حفل ختام ملتقى أولادنا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أختتمت فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، مساء الجمعة 22 فبراير، بمسرح الهانجر بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل حضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان محمود قابيل، والمنتج هشام سليمان رئيس شبكة تليفزيون دي إم سي، والإعلامي السعودي طلال الأزهري، والكاتبة الكبيرة منى رجب، ومدير التصوير .د محسن أحمد.

فيما غابت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن،عن الحضور، وتم تكريم عددا من ذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن الملتقى تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، بمشاركة 36 دولة بفرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بدعم من وزارات الشباب والثقافة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي.