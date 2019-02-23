نجوى فؤاد تطل على جمهورها بشعر كيرلي وماكياج بارز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نجوى ظهرت في الصور بلوك مميز وجديد، حيث اختارت تسريحة شعر جديدة، وتخلت عن الشعر المرتب لتختار الكيرلي المتموج، وارتدت الفنانة ملابس كاجوال.

الفنانة المصرية بدت في الصور بملامح متغيرة من خلال ماكياج بارز غير شكلها، وبدت أصغر عمرا، ولكن اندهش الجمهور من التغير الكبير في شكلها، وعبر عن ذلك من خلال عدد من التعليقات.

نجوى فؤاد شاركت مؤخرا في مسلسل «كأنه إمبارح»، مع الفنانة رانيا يوسف، وقالت إنها سعيدة بردود الفعل على دورها في العمل، وتعتبره من أهم مسلسلات 2018.

الراقصة المعتزلة اشتكت من قبل من عدم الاستعانة بها في أي أعمال فنية وتخلي الجميع عنها، خاصة وأنها رمز من رموز الفن في مصر.

نجوى فؤاد من مواليد عام 1943، رقصت للمرة الأولى في فيلم «شارع الحب»، أمام العندليب الأسمر، ومزجت بين الرقص والتمثيل، وأسست شركة إنتاج وقدمت عددا من الأعمال ومنها «الف بوسة وبوسة»، واعتزلت الرقص بشكل نهائي عام 1998.