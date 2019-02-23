غادة عبدالرازق تتألق في جلسة تصوير بالأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني خالد فضة.

غادة ظهرت في الصور بجمبسوت أسود يظهر قامتها المديدة ورشاقة جسدها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، واكتفت برتوش بسيطة، وكومت شعرها في تسريحة للخلف.

الفنانة المصرية لفتت أعين متابعيها من خلال إكسسوارات لامعة تليق بملابسها، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها.

غادة تعاقدت مؤخرا على مسلسل جديد لرمضان 2019 تحت عنوان «حدوتة مرة»، وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، اللذين يخوضان أولى تجاربهما في التأليف والإخراج، وسستعاون مع عدد من النجوم الشباب.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، ستخرج من السباق الرمضانى القادم بسبب خلافات بينها وبين الشركة المنتجة، إلا أنها تعاقدت مع المنتج طارق صيام مالك شركة “عرب سكرين” للمشاركة في الشهر الكريم.

غادة شاركت في السباق الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ضد مجهول» مع عدد من الفنانين ومنهم أحمد سعيد عبدالغني وروجينا، دياب، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية في رمضان.