ليام باين يتعرض لموقف محرج يؤكد علاقته بناعومي كامبل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم والمطرب البريطاني الساب ​ليام باين،​ لموقف محرج، وذلك بعد أن تطرق مقدّم البرامج ​جاك وايتهول​ للشائعات التي تفيد وجود علاقة بين المطرب الشاب، وعارضة الأزياء البريطانية ​ناعومي كامبل​، بطريقة كوميدية مُثيرة للضحك خلال حفل توزيع جوائز “بريت” لعام 2019، الأمر الذي جعل بين يحمّر خجلًا.

وخلال تواجد مقدم البرامج على خشبة المسرح لتقديم بين وعارضة الأزياء ​ويني هارلو​، قال جاك وايتهول: والآن الوقت لمضيفينا التاليين أحدهما عارضة أزياء والآخر حبيب لعارضة الأزياء ناعومي كامبل.

وقد أثارت علاقة ليام باين البالغ من العمر 25 عاما، وناعومي كامل البالغة من العمر 48 عاما، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعية، بسبب فارق السن الكبير بينهما والذي يصل لـ23 عاماً، وذلك بعد تبادلهما الرسائل المُبهمة عبر خاصية التعليقات، وتواجدهما معاً في العديد من المناسبات، بالإضافة لقضائهما عيد الحب معاً.

والجدير بالذكر أنه سبق لنجم فريق وان دايركشن الشاب، أنه ارتبط بالمغنية البريطانية شيريل، التي كانت تزيد عنه في العمر بفارق 10 سنوات، وانجب منها نجله بير.

ويبدو أن ليام عاد من جديد ليام لممارسة هوايته المفضل بملاحقة النجمات اللائي يتقدم عليه في العمر بفارق كبير، بعد ارتباطه بالنجمة السمراء ناعومي كامبل، 48 عام، وظهورهما معا في أكثر من مناسبة.