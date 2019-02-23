صورة على “فيسبوك” أخافت وخدعت الملايين

متابعة بتجــــــــــــرد: تحت عناوين مثيرة، تمكنّت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من خداع ملايين المشتركين، بهدف زيادة نسبة التفاعل مع صفحاتهم عبر الشبكة الاجتماعية.

ولعلّ إحدى أشهر الخدع التي انتشرت على فيسبوك، صورة يتكرر فيها وجه رجل، في منشور تحت عنوان “الصورة التي أخافت الملايين” مع تعليق “ضع رقم 2 في التعليقات وشاهد ماذا سيحدث”.

والهدف هو خداع مشتركي فيسبوك لكتابة تعليق، لضمان وصول المنشور إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، لأن خوارزمية موقع فيسبوك تقوم على توسيع وصول المنشور، بما يتناسب مع معدل تفاعل المستخدمين، سواء بالتعليقات أو المشاركات أو النقرات.

وعندما يعلق أي مستخدم في فيسبوك على منشور ما، فإن هذا التعليق سيظهر لدى جميع أصدقائه، وإن علق أحد الأصدقاء الذين رأوه سيتكرر الأمر ذاته، ويحقق المنشور مزيدا من الانتشار.

ولا يخفى على أي عارف، أن كتابة أي تعليق على أي منشور في فيبسوك، لن يغير من محتوى المنشور على الإطلاق. ورغم ذلك فإن ذلك المنشور، ومنشورات أخرى مشابهة خدعت ملايين الأشخاص.

إذ حقق منشور “الصورة التي أخافت الملايين”، مليونين و200 ألف تعليق إلى الآن، وقام كل من هؤلاء بكتابة رقم 2 في التعليقات لمشاهدة ماذا سيحدث، من دون أن يروا أي شيء.

علاوة على ذلك، تفاعل مع المنشور أكثر من 270 ألف شخص، وأعاد مشاركته حوالي 30 ألف شخص من دون سبب واضح.