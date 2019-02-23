متابعة بتجـــــــــــــرد: ضمن أجواء مرحة، تحدّث الفنان المصري هاني شاكر عن أنه مريح جداً في المنزل، إلا أن زوجته تكره عصبيّته وتقول له “افضّل هاني شاكر الفنان”.
وسرد هاني شاكر حادثة حصلت معه عندما ادّعت إحدى معجباته بأنها متزوّجة منه وهوالأمر الّذي آثار غضب زوجته الحقيقية.
وكشف هاني شاكر ضمن برنامج “حكايات لطيفة” الّذي تقدّمه الفنانة لطيفة التونسية أن المعجبة أرسلت بعض الرسائل لزوجته في بداية ارتباطهما، وحاولت الإيقاع بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تدّعي أنها متزوّجة من هاني شاكر – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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