معجبة تدّعي أنها متزوّجة من هاني شاكر – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضمن أجواء مرحة، تحدّث الفنان المصري هاني شاكر عن أنه مريح جداً في المنزل، إلا أن زوجته تكره عصبيّته وتقول له “افضّل هاني شاكر الفنان”.

وسرد هاني شاكر حادثة حصلت معه عندما ادّعت إحدى معجباته بأنها متزوّجة منه وهوالأمر الّذي آثار غضب زوجته الحقيقية.

وكشف هاني شاكر ضمن برنامج “حكايات لطيفة” الّذي تقدّمه الفنانة لطيفة التونسية أن المعجبة أرسلت بعض الرسائل لزوجته في بداية ارتباطهما، وحاولت الإيقاع بينهما.