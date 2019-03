قبيل الأوسكار.. تعرف على أبرز الأسماء المرشحة للفوز باللقب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صباح الإثنين المقبل، سيكون العالم أجمع على موعد مع حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، كل يحاول التنبؤ بالفائز، يرسم ملامح الفنانين المستحقين للفوز، يتراهنون فيما بينهم حول أحقية نجمهم المفضل القائم بدور أهلّه للوجود مع العمالقة الأفضل في العالم أجمع.

"العين الإخبارية" في هذا التقرير جمّعت أبرز الأسماء الأقرب للفوز باللقب الغالي، ففي قائمة أفضل ممثل في دور رئيسي، تشير غالبية التوقعات لفوز النجم الأمريكي رامي مالك بالجائزة كأفضل ممثل، خاصة بعد نجاحه في حصد عدد كبير من الألقاب العالمية، من بينها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، ونقابة ممثلي الشاشة".

بجانب مالك هناك النجم الأمريكي برادلي كوبر الذي ينافسه بفيلمه الموسيقي "A Star is Born" وآداءه البارع فيه الذي أهله للترشح ضمن القائمة النهائية

بينما يتنافس على قائمة أفضل ممثلة في دور رئيسي، عدد كبير من نجمات هوليود وبكن تشير التكهنات بفوز النجمة الأمريكية، جلين كلوز، عن دورها بفيلم "The Wife" بعد نجاحها مؤخراً بالفوز بجائزة "جولدن جلوب" عن دورها بالفيلم.

وأكد موقع أي إم دي بي أنّ قائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" تحمل العديد من المفاجآت هذا العام، وأنه من الصعب توقع الأجدر بالفوز نظراً لنجاحهن جميعاً في وضع بصماتهن الفنية منهن النجمة أوليفيا كولمان عن دورها بفيلم "The Favourite"، وياليتزا أبريسيو المرشحة لأول مرة هذا العام عن فيلمها "Roma"، والنجمة الأمريكية، ميليسا مكارثي، عن فيلمها "Can You Ever Forgive Me".

وحول أفضل فيلم يتنافس فيلم الدراما "Roma" والذي يعد أحد أهم الأعمال السينمائية والذي صوره النقاد "تحفة سينمائية" للمخرج المكسيكي، ألفونسو كوارون، ويأتي ترشيحه كاختيار أول هو النجاح المبهر الذي حققه مؤخرًا بجانب حصد العديد من الجوائز العالمية منها بجائزة "بافتا البريطانية" كأفضل فيلم سينمائي، ومن المتوقع أيضاً فوز الفيلم بجائزة "أفضل فيلم أجنبي".

بجانب هذا الفيلم يتنافس أيضًا فيلم الدراما "Green Book"، على الرغم من عدم فوزه بأي جوائز إلا جائزة وحيدة وهي "أفضل ممثل في دور مساعد" للنجم ماهرشالا علي، غير أن عدد كبير من الخبراء الفنيين يرون أنّ الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت وسيكون فرس الرهان هذا العام، وسيحصل على جائزة الأفضل.

كما سيكون هناك تنافس قوي وشرس من قبل عدد من الأعمال السينمائية منها "Shoplifter" الفائز بجائزة "السعفة الذهبية" بالنسخة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي، وفيلم "Cold War"، إلى جانب الفيلم اللبناني "كفرناحوم"، والفيلم البولندي "Cold War" بعد نجاحه في لفت أنظار النقاد والسينمائيين حول العالم للمستوي الفني المميز للفيلم.

وفي قائمة أفضل مخرج يتنافس عدد من المخرجين ولكن التوقعات جميعها تصب في صالح المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون بسبب نجاح فيلمه "Roma" في الفوز بعدد كبير من الجوائز من بينها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، نقابة مخرجي أمريكا"، كما سينافسه المخرج الأمريكي، سبايك لي، بعد أن دخل لأول مرة القائمة القصيرة بعد نجاحه مؤخرًا بفيلم الدراما خاصته"BlacKkKlansman" ، والذي فاز خلاله بجائزة "لجنة التحكيم الخاصة" ضمن عرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة العام الماضي.