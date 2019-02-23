حلا شيحة بميلادها الـ 40.. أسرار مثيرة للجدل مع الحجاب وعودتها للفن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفل النجمة المصرية حلا شيحة بعيد ميلادها الـ 40، الذي يصادف اليوم السبت، 23 فبراير، وترصد "فوشيا"، العديد من تفاصيل حياتها الفنية والخاصة.

ولادتها ونشأتها

ولدت حلا شيحة، في الإسكندرية عام 1979، لأم لبنانية، ولها 3 شقيقات هن "رشا" و"هنا"، و"مايا"، شيحة، وهي ابنة الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة.

بدايتها الفنية

كان أول ظهور لحلا شيحة، في عالم التمثيل، عام ١٩٩٧، من خلال مشاركتها في مسلسل "نسر الشرق"، وجاءت انطلاقتها الحقيقية عام ١٩٩٩، من خلال مسلسل "الرجل الآخر".

ودخلت "حلا"، عالم السينما من خلال فيلم "ليه خلتني أحبك"، وكان العمل بطولة مشتركة مع كل من كريم عبد العزيز ومنى زكي، وأخرجته ساندرا نشأت، وتوالت بعدها أعمالها السينمائية وتمثلت في أفلام: "السلم والثعبان، اللمبي، غاوي حب، عريس من جهة أمنية"، وغيرها.

قررت حلا شيحة ارتداء الحجاب وظهرت به في فيلم "كامل الأوصاف"، مع الفنان عامر منيب.

زواجها

تزوجت الفنانة حلا شيحة، مرتين، الأولى من الفنان المصري هاني عادل، مغني فرقة وسط البلد، واستمر زواجهما فترة ثم انفصلت عنه، دون إنجاب أطفال، وبعدها تزوجت من كندي اعتنق الإسلام يُدعى يوسف هاريسون، وأنجبت منه ٤ أبناء هم: "هنا وخديجة وأحمد وعائشة".

قصتها مع النقاب

ارتدت حلا شيحة النقاب، وابتعدت عن الفن، وسافرت للخارج للإقامة مع زوجها وأسرتها، وذكرت تقارير صحفية في مايو 2014 أنها بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه الدروس بلا مقابل مادي.

مفاجأتها للجمهور

في أغسطس عام 2018 فاجأت حلا شيحة، الجمهور بخلع النقاب والحجاب وإعلان عودتها للفن من جديد بعد غياب أكثر من عقد كامل، وأكدت مشاركتها بأعمال في وقت قريب.

حلا شيحة مع محمد رمضان في "زلزال"

انضمت حلا شيحة، مؤخرًا لمسلسل "زلزال" الذي يلعب بطولته الفنان المصري محمد رمضان، حيث تشارك به في سباق رمضان المقبل 2019، وهو العمل الأول لها بعد عدولها عن قرار الاعتزال.

23 فبراير ومميزاته لهنا شيحة

أعربت هنا شيحة، شقيقة حلا، عن سعادتها بيوم 23 فبراير ووصفته بأنه يوم مميز لعائلتها، حيث يوافق عيد زواج والديها وميلاد أختها حلا في التاريخ نفسه.

ونشرت هنا شيحة، صورًا لعائلتها عبر "إنستغرام"، وعلقت: " 23 فبراير يوم مميز جدًا بالنسبة لعائلتنا، حيث عيد زواج أبي أحمد شيحة وأمي نادية زيتون، وعيد ميلاد أختي حلا شيحة".

تعليق حلا شيحة على قرار خلعها الحجاب

قالت الفنانة حلا شيحة، إن قرار خلع الحجاب والعودة للفن نابع من قناعتها الشخصية، مؤكدة أن هناك أشياء لا يمكن أن تكشف عنها لكنها ترى أن كل شخص حر في رأيه دون أن يتعرض للتجريح، معقبة "ربنا هو اللي بيحاسب العباد".

وأوضحت في مداخلة تلفزيونية: "ربنا سبحانه وتعالى جميل وكريم ويعلم ما بداخلنا ومطلع على نوايانا ومحدش هيحاسب حد غير ربنا، وأرغب في تقديم أعمال فنية هادفة تعجب الناس وتؤثر فيهم بشكل إيجابي ومحترم".