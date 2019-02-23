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شكرا لقرائتكم خبر عن باربرا بوشيه بعد زيارة أبو سمبل: كل يوم يزداد إعجابى بحضارة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الممثلة والمنتجة الألمانية الأمريكية باربرا بوشيه اليوم معبد أبو سمبل بالتزامن مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس، وذلك خلال تواجدها فى فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان أسوان لسينما المرأة.
وقالت باربرا إنها تشعر بالأمن والأمان فى مصر، مضيفة أنها سعيدة للغاية بمشاهدة معبد أبو سمبل للمرة الأولى فى حياتها، وتابعت: كل يوم يزداد إعجابى بحضارتكم العظيمة التى أبهرت العالم.
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، والذى يختتم فعالياته الثلاثاء المقبل، كرمت عددا من نجوم السينما المصرية والعالمية منهم منة شلبى ومحسنة توفيق والعازفة ليلى فهمى، بالإضافة إلى الممثلة الألمانية الأمريكية العالمية باربرا بوشيه.
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