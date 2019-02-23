إيرادات الجمعة.. "Alita" يواصل تقدمه و"Glass" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 22 فبراير، إيراد قُدر بـ 305 آلاف و76 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 104 آلاف و512 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم " What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 95 ألفًا و461 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 79 ألفًا و952 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم " The Mule" بطولة Bradley Cooper، والذي حقق 79 ألفًا و252 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "how to train your dragon" ووصلت إيراداته لـ62 ألفًا و283 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، ووصلت إيراداته لـ 61 ألفًا و233 جنيهًا.

وذهب المركز الثامن فيلم "The Upside" بعد تحقيقه 56 ألفًا و530 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " Happy Death Day 2U" بطولة Jessica Rothe، وحقق أمس 54 ألفًا و373 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم " The Lego Movie 2"، والذي حقق 42 ألفًا و58 جنيهًا.