تركي آل الشيخ يكشف مصير عقود الفنانين المصريين مع هيئة الترفيه بعد بيع بيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، وزير هيئة الترفيه، عن مصير تعاقده مع الفنانين المصريين، بعد بيع “بيراميدز” لمستثمر إماراتي.

وقال “آل الشيخ” على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”: “جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر هذه عقود لهيئة الترفيه ونحن ملتزمون فيها.. وكانت بدايتها بحفلة للفنان تامر حسني بالأمس.. وهناك عقود قادمة وكثيرة في الطريق إن شاء الله”.

وتابع: “لا صحة لعدم التزامنا أو إلغائنا لأي عقد.. بل على العكس ستزيد العقود أكثر وأكثر متى ما رغب في ذلك المنتجون والممثلون والمغنيون في مصر”.

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز نشر بيانًا عبر صفحته الشخصية يعلن فيه بيع النادي بالكامل لمستثمر إماراتي.

وجاء في البيان: “يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر، وأعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية بالنادي”.