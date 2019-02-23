وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي

توفى الفنان المصري مصطفى الشامي، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 75 عاما.

وقالت هبة بدر، زوجة الفنان عبر حساب زوجها الرسمي على “فيس بوك”: “عندما مات أبى وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم. الفنان د.مصطفى الشامى فى ذمة الله. آه على وجع قلبي لفراقك .. الله يرحمك برحمته الواسعة”.

وللفنان العديد من الأعمال الفنية، أشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم «السيد أبو العربي وصل» للفنان هاني رمزي، كما أنه حاصل على الدكتوراه ويعمل أستاذا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق.