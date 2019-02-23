بالصور والفيديو: تامر حسني يحيي حفالاً غنائياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائياً مساء أمس الجمعة على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ. وقدم الفنان تامر حسني باقة من أبرز أعماله الغنائية، والتي تفاعل معها الجمهور الذي امتلأت به ساحة الحفل. وعبر حسني في بداية الحفل عن سعادته وتشرفه بالإطلالة على الجمهور للمرة الثانية بالمملكة.

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