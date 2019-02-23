تعرف علي أهم المحطات في حياة حنان مطاوع

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في عيد ميلاد شمس الدراما..
تحتفل النجمة حنان مطاوع اليوم بعيد ميلادها، وبذلك تضئ الشمعه الـ 40 من عمرها، وتعد من أهم النجمات على الساحة الفنية، حيث وضعت لنفسها شكلا فى اختيارتها لأعمالها الدرامية والسينمائية، بالإضافة لحرصها الشديد على عدم خوض تجارب فنية غير محسوبة، وهو ما جعلها تتقدم إلى الصفوف الأولى بين نجمات الساحة الفنية بسرعة الصاروخ، حتي أن الجمهور لقبها ب "شمس الدراما".
حنان مطاوع هى من عائلة فنية كبيروالدها الفنان الراحل كرم مطاوع، ووالدتها النجمة سهير المرشدى، ولدت فى 23 فبراير عام 1979، و دخلت المجال الفنى من خلال دور مطربة قدمته فى مسلسل "حديث الصباح والمساء" وقفت فيه أمام كوكبة كبيرة من نجوم الفن.
شاركت حنان فى العديد من الأعمال الدرامية وتألقت فيها ومنها مسلسل "ونوس، حلاوة الدنيا، طاقة نور، هذا المساء،
وقدمت حنان بالسينما أدوارًا متميزة مثل دورها في أفلام "القشاش، حفلة منتصف الليل، هليوبلس، صياد اليمام، بعد الطوفان، قبل الربيع، قابل للكسر".
ومن المقرر أن تخوض الفنانة حنان مطاوع موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال فتحى عبد الوهاب، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.
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