تعرف على أماكن عرض "جريمة الأيموبيليا"

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نشر الفنان هاني عادل، صورة يوضح خلالها أماكن عرض فيلمه الجديد "جريمة الايموبيليا"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".
وعلق "عادل" علي الصورة قائلا :"أماكن فيلم "جريمه الايموبيليا" .
ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم حول "كامل حلمي" وهو كاتبمشهور ،في أواخر الأربعينيات، ويعيش في القاهره في بناية "الايموبيليا" بعد وفاة زوجته ورحيل أولاده من المنزل ويعاني من الوحدة وأنفصام في الشخصية وفي يوم من الأيام تدعو الي منزله فتاة تدعي
ويذكر أن الفيلم بطولة فيلم "جريمه الايموبيليا" طارق عبدالعزيز ،ناهد السباعي ،دعاء طعيمه ،عزه الحسيني ،احمد عبدالله محمود ،أنتاج خالد يوسف ،وتأليف واخراج خالد الحجر .
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