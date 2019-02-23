الممثل الأمريكي المثلي جوسى سموليت يدعي تعرضه للعنصرية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت السلطات الأمريكية فى مدينة شيكاغو الأمريكية أن الممثل والنجم التليفزيونى الشهير جوسى سموليت قد دبر هجوما عنصريا ضد نفسه فى شهر يناير الماضى.

وشهد الهجوم الذي دبره جوسي، قيام رجلين ملثمين بضربه والصراخ بعبارات عنصرية ومعادية للمثليين، موضحة أن السبب وراء إقدامه على هذا هو عدم رضاه عن أجره.

ووفقا لتصريحات مسئولى الشرطة فى مدينة شيكاغو، فإن سموليت، الممثل فى مسلسل “إمباير” المذاع على قناة فوكس، قد استغل الألم والغضب من العنصرية ليروج لحياته المهنية.

ومن المعروف أن جوسي سموليت، هو مثلى الجنس وبالغ من العمر 36 عاما، وقد أشعل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعى فى يناير الماضى، بعدما زعم أن اثنين من أنصار دونالد ترامب هاجموه ووضعوا مشنقة حول عنقه وصبوا عليه مادة مبيضة.

وأوضحت الشرطة أن سموليت دفع للرجلين 3500 دولار لشن الهجوم عليه، وأن الندبات التى ظهرت على وجهه بعد الحادث قد أحدثها هو لنفسه على الأرجح، وأشارت أيضا إلى أنه أرسل خطابا يحمل تهديدات عنصرية ومعادية للمثليين إلى نفسه فى استوديو فوكس فى شيكاغو الذى يتم فيه تصوير مسلسله إمباير.

والجدير بالذكر أن جوسي، قام بتسليم نفسه للشرطة التى اتهتمته بارتكاب جناية سلوك بسبب بلاغه الكاذب للشرطة، ويمكن أن تؤدى التهمة إلى سجنه ثلاث سنوات ويجبر فيها على تحمل نفقات التحقيق، وتم الإفراج عنه يوم الخميس 21 فبراير بكفالة 100 ألف دولار.