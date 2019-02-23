وفاة الفنان مصطفى الشامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري مصطفى الشامي صباح السبت 23 فبراير، عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

زوجة الفنان الراحل أعلنت هذا الخبر الحزين، بكلمات مؤثرة، حيث قالت: “عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دمًا على فراقك وأشعر باليتم”.

وأضافت: “الفنان القدير د.مصطفى الشامي في ذمة الله، آه على وجع قلبي لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة”.

وكانت الحالة الصحية للفنان المصري مصطفى الشامي قد تدهورت خلال الفترة الماضية، ودخل في غيبوبة تامة، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

وكتبت زوجته عبر حسابها الخاص وكتبت: «الدكتور والفنان القدير مصطفى الشامي في غيبوبة تامة وعميقة في غرفة العناية المركزة دعواتكم».

ومصطفى الشامي فنان مصري من مواليد عام 1944، شارك في عدة أدوار صغيرة ومنها: «مقعد بجوار الشيطان، أزواج طائشون، أمهات في المنفى».

الفنان المصري من اهم اعماله الفنية مسلسل «إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان » عام 2009، والذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي، كما قدم عدد من الأعمال الدرامية منها: «ضد التيار، متى تبتسم الدموع، مأمون وشركاه، قضاء عظماء»، وغيرها.