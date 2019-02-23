ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي يتابعان مباراة ليكرز

تابعت المغنية ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي، رجل الأعمال حسن جميل، مباراة بين فريق لوس انجلوس ليكرز ضد فريق هيوستن روكتس بوجود بعض الاصدقاء.

وكانت شرارة الحب قد اشتعلت من جديد أواخر كانون الأول الفائت بين ريهانا وحسن جميل، وذلك بعد اشاعات تحدثت عن انفصالهما وعودتهما الى بعضهما عدة مرات في السابق.

ويحاول الثنائي منذ خروج علاقتهما الى الاضواء التعتيم عليها حيث يحاولان قدر المستطاع الحفاظ على سرية العلاقة، بإبقائها بعيدًا عن الاعلام والمعجبين.

نذكر ان ريهانا كانت قد كشفت انها ستطلق البومًا جديداً هذا العام.