أبرزُ المحطات في حياة الفنان الراحل مصطفى الشامي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوفي صباح اليوم السبت، الفنان المصري القدير مصطفى الشامي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عامًا.

ويرصد "فوشيا" أبرز المحطات في تاريخ الفنان مصطفى الشامي..

مولده

"مصطفى الشامي" ولد في 2 أغسطس 1944، وله مسيرة ناجحة علمًا وفنًا، فهو حاصل على الدكتوراه ويعمل أستاذًا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق، وله مسيرة فنية تخطّت الثلاثين عامًا شارك خلالها بأعمال مهمة نال عنها العديد من الجوائز.

حياته الأسرية

متزوّجٌ من الفنانة الشابة هبة بدر، وهي كانت مديرة أعماله بعد وفاة زوجته الأولى في 2015، ويومها نعاها على صفحته بـ "فيسبوك" قائلاً: "أنعى بكل الألم والحزن رفيقة عمري والزوجة الصالحة التي شاركتني مشوار حياتي بكل نجاحاته وأزماته وأدعو لك بالمغفرة وداعًا زوجتي الغالية".

بداياته وأشهر أعماله

بدأ حياته أستاذ "تكاليف" في كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، وبدأ مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة في عدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان" و"أزواج طائشون" و"أمهات في المنفى"، وأشهرها دور محافظ بورسعيد في فيلم "السيد أبو العربي وصل" للفنان هاني رمزي.

مسلسلات شارك فيها

شارك الفنان في عدة مسلسلات تلفزيونية منها: "متى تبتسم الدموع" و "ضد التيار"، وكان آخر أعماله مسلسل "إسماعيل يس ( أبو ضحكة جنان )" في عام 2009 والذي يحكي قصة حياة الفنان الكوميدي الراحل "إسماعيل يس".

تدهور حالته الصحية

في 3 فبراير نشرت زوجته هبة بدر عبر " فيسبوك": "لكل من يسأل عن حالة زوجي الفنان القدير د.مصطفى الشامي فهو ما زال بحالة خطيرة وتم نقله فجر اليوم من المستشفى الجوي بالتجمع إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي".

وفاته

واليوم أعلنت زوجته "هبة بدر" عبر صفحتها الشخصية وفاة زوجها وعلّقت قائلةً: "عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دمًا على فراقك وأشعر باليتم. الفنان القدير د.مصطفى الشامي فى ذمة الله. آه على وجع قلبي لفراقك .. الله يرحمك برحمته الواسعة".