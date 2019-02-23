عمرو دياب يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً جماهيرياً كبيراً داخل إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة 6 أكتوبر، شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً والكثير من الفوضى وسوء التنظيم، حيث فاق عدد التذاكر المباعة القدرة الإسيعابية للمكان، فضلاً عن التأخير في إدخال الجماهير في الموعد المحدد وهو السابعة مساءً. فيما تسبب التدافع بدخول اعداد كبيرة لمنطقة الـvip التي نفذت تذاكرها قبل موعد الحفل بعدة أيام، فيما اندمج الجمهور مع عمرو دياب ونسوا الزحام والتدافع فور ظهوره على خشبة المسرح مفتتحاً وصلته بأغنية "الليلة" التي تفاعل معها الجمهور بقوة، ليواصل بعدها تقديم مجموعة من أغانيه الشهيرة منها "قمرين"، "اجمل عيون"، "راجع"، و"ده لو اتساب" التي قدم جزءاً منها بدون موسيقى، فيما واصل الغناء بتقديم "وياه"، و"معاك قلبي"، قبل أن يقوم بالعزف على البيانو لاغنيته "يتعلموا" وهو يؤديها.

وكانت مفاجأة الحفل بتقديمه أغنية "أنا عايش" التي لم يقدمها منذ فترة طويلة، واعقبها بميدلي من مجموعة اغنيات قديمة، فيما قدم قدم مقطعاً من أغنيته الجديدة "مش مهم" التي ستنضم لألبومه المقبل، فيما واصل تقديم الاغنيات المختلفة على مدار نحو ساعتين مزج خلالها بين قديمه وجديده.

وتسلم عمرو تكريماً من الجامعة، واختتم الحفل بتقديم اغنيتي "ده لو اتساب" و"يتعلموا" مجدداً ليغادر بعدها المسرح وسط تصفيق حاد من الحضور.