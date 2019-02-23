زيجات أنغام: قليل من الحب كثير من الخلافات والجدل

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تميزت زيجات الفنانة المصرية أنغام بقصرها وتعددها، فقليل من الحب يتبعه الكثير من الخلافات والمشاكل والجدل، وصلت إلى المحاكم أحياناً.

ما بين التمرد على الوالد في الزيجة الأولى، والإنفصال العنيف في الزيجة الثانية، والسرية التي صاحبت زواجها الثالث الذي بدأ وإنتهى دون أن يعرف عنه أحد وكشف أمره بالصدفة، تأتي زيجتها الرابعة على أنقاض منزل الزوجة الأولى.

"الخليج 365" تستعرض في هذا التحقيق زيجات أنغام الأربعة وما صاحبها من زوابع إعلامية لم تنته بعد ...



رفض الوالد

البداية كانت بخروج أنغام عن طوع والدها الموسيقار محمد علي سليمان لترتبط بمهندس الصوت مجدي عارف والد نجلها الاكبر عمر، وهي زيجة إستمرت نحو 5 سنوات وإنتهت بالإنفصال بسبب مشاكل بينهما ونجحت بالإحتفاظ بحضانة إبنها، وتوترت علاقتها مع والدها، الذي اطلق تصريحات ضدها انذاك في وسائل الاعلام التي شهدت سجالات بينه وبين ابنته التي قدمها للجمهور، وكان يدعمها في مسيرتها الفنية.

غرام وإنتقام

الزيجة الثانية لأنغام كانت من الموزع الكويتي فهد وإستمرت نحو 3 سنوات تقريباً أنجبت خلالها إبنها الثاني عبد الرحمن، لكنها إنتهت بقضية خلع وإنتقادات حادة من والدة زوجها لها حيث تردد أن زوجها طلب منها الإلتزام في اللبس وبعض التفاصيل الأخرى الشخصية لكنها لم تستجب له.

ودخلت أنغام في مشاكل عدة بسبب زوجها الذي اقام دعاوى قضائية ضدها، وظلت لفترة ممنوعة من دخول الكويت حتى تم تسوية الامر قضائياً، كما نشب خلاف بينهما حول مصاريف الطفل وحقوقه المادية المختلفة فضلاً عن أحقية والده في رؤيته.



زواج وإنفصال في السر

تزوجت أنغام وإنفصلت عن الفنان أحمد عز رسمياً في السر، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الزيجة إلا بعد أشهر من الإنفصال عندما كشفت الفنانة زينة عن زواج عز وأنغام خلال النزاع القضائي الذي نشب بينها وبين الفنان المصري لإثبات نسب أبنائها له، حيث أبرزت زينة وثيقة زواجه من انغام لتثبت أن له سايقة في عدم إعلان إرتباطه. وإكتفت أنغام حينها بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه خبر الزواج والإنفصال بهدوء، بعدما كانت تنفي وجود علاقة تجمعها مع عز. وقالت في أحدث مقابلاتها ببرنامج تخاريف مع الإعلامية وفاء الكيلاني أن الزواج لم يكن سراً فأهلها وأصدقائها كانوا على علم بالأمر كل ما هنالك أنها لم تعلنه للجمهور.

ويتردد أن سبب احتفاظ انغام بسرية الزيجة الرسمية هو خوفها من أن يقيم فهد دعوى قضائية لضم حضانة ابنه له، لكنها اكدت في تصريحات تليفزيونية سابقة أن الحضانة في حالة زواجها تنتقل لوالدتها التي لا تزال على قيد الحياة.



أحمد ابراهيم وزواج في السر

قبل أيام تردد بقوة خبر زواجها من الموزع الموسيقي احمد ابراهيم في السر ، وهو اصغر منها ب 11 عام تقريباً، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتزوج فيها انغام من رجل متزوج بالفعل، وهو ما دفع زوجته الأولى لاقامة دعوى طلاق للضرر فيما لم تعلن انغام عن زواجها رسمياً حتى الآن.