الفنان مصطفى قمر يستعدّ لطرح ألبوم جديد للأطفال

أعلن الفنان مصطفى قمر، عن استعداده في الفترة الحالية للتجهيز لألبوم جديد للأطفال، ومن المقرر أن يُطرح الألبوم على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وأضاف قمر "أنا مش هقول هينزل امتى، عشان خاطر ساعات بيتأخر ويقولوا اتأخر ليه، فأنا بقول إني بجهز ألبوم للأطفال، هينزل أمتى، مش عارف".
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