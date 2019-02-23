شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. أهم محطات حنان مطاوع "شمس الدراما التليفزيونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم السبت، النجمة حنان مطاوع بعيد ميلادها، حيث ولدت فى 23 فبراير عام 1979، وتعد حنان من أهم النجمات على الساحة الفنية، حيث وضعت لنفسها شكلا فى اختيارتها لأعمالها الدرامية والسينمائية، بالإضافة لحرصها الشديد على عدم خوض تجارب فنية غير محسوبة، وهو ما يجعلها تتقدم إلى الصفوف الأولى بين نجمات الساحة الفنية بسرعة الصاروخ.

حنان مطاوع هى من عائلة فنية كبير والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، ووالدتها النجمة سهير المرشدى، دخلت المجال الفنى من خلال دور مطربة قدمته فى مسلسل "حديث الصباح والمساء" بطولة كوكبة كبيرة من نجوم الفن، لقبها الجمهور بـ"شمس الدراما".

ومن جانبها قالت حنان مطاوع، لـ"الخليج 365"، إنها تتمنى الصحة وراحة البال لعائلتها ووالدتها الفناة القديرة سهير المرشدى، والمزيد من التميز وتقديم شخصيات تنال حسن ظن الجمهور.

شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية وتألقت من خلالها ومنها، مسلسل "ونوس، حلاوة الدنيا، طاقة نور، هذا المساء، ضد مجهول، الرحلة، دهشة، أغلى من حياتى، محمود المصرى"، وآخرهم مسلسل "الرحلة" التى قدمت من خلاله أهم أدوارها فى الدراما مع المخرج المتميز حسام على، وغيرها من الأعمال التى أبدعت بها، ومن المقرر أن تخوض الدراما الرمضانية المقبلة بمسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب.