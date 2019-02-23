بالصور والفيديو- سما المصري تزور أطفال مستشفى "57357"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

زارت الفنانة سما المصري، مستشفى سرطان الأطفال "57357"، وأعربت عن سعادتها لقضاء وقت مع الأطفال، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

وقامت سما باللعب والرقص مع الأطفال، كما وزّعت عددًا من الهدايا عليهم، والتقطت الصور التذكارية، وحرصت على الحديث مع أهالي الأطفال.

ونشرت سما عبر موقع "يوتيوب" فيديو كامل لزيارتها، وطلبت عبر "انستجرام" من متابعيها زيارة الأطفال، مؤكدة أنهم في حاجة إلى من يسأل عنهم ويساندهم أكثر من احتياجهم للتبرعات.