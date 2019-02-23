رسالة النجمة العالمية باربرا بوشيه للعالم عن مصر بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتب – محمد فهمي قامت الفنانة العالمية باربرا بوشيه، اليوم السبت، بزيارة معبد أبو سمبل بالتزامن مع تعامد الشمس علي تمثال رمسيس، وذلك أثناء زيارتها لحضور مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وذلك أثناء زيارتها لحضور مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وقالت إنها تشعر بالأمن والأمان في مصر مضيفة أنها سعيدة للغاية بمشاهدة معبد أبو سمبل للمرة الأولي في حياتها . وتابعت: كل يوم يزداد إعجابي بحضاراتكم العظيمة التي أبهرت العالم.

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