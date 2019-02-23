معلومات لاتعرفها عن الراحل مصطفى الشامي

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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير مصطفى الشامي، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا بعد صراع مع المرض.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياته الفنية:
ولد 2 أغسطس 1944
بدأ مشواره الفنى من خلال أدوار صغيرة فى عدة أفلاممنها "مقعد بجوار الشيطان" و"أزواج طائشون" و"أمهات فى المنفى".
كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية منها "متى تبتسم الدموع" و"ضد التيار".
مسيرة فنية تخطت الثلاثين عاما شارك خلالها "الشامى" بأعمال فنية مهمة.
نال عنها العديد من الجوائز.
كان آخر أعماله مسلسل "إسماعيل يس (أبو ضحكة جنان)" فى عام 2009 والذى يحكى قصة حياة الفنان الكوميدى الراحل "إسماعيل يس".
عمل مع كبار نجوم الفن منهم الفنان عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه"، عام 2016 ، ومسلسل "حلاوة الدنيا"، مع الفنان خالد صالح، ومسلسل "الصفعة"، مع الفنان شريف منير.
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