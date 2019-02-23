الليلة.. خالد سليم ضيف لطيفة في "يلا نغني"

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يحل الفنان خالد سليم، مساء اليوم، السبت، ضيف برنامج "يلا نغني" الذي تقدمه المطربة لطيفة، ويذاع على "MBC مصر".
ومن المقرر أن يُقدم "سليم" خلال السهرة عددا من الأغاني منها "أهواك" لعبد الحليم حافظ، "نسم علينا الهوى" لفيروز،و"حنين" لوردة، وغيرها من الأغاني الشهيرة.
ويذكر أن "يلا نغني" تجربة فنية مُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز على استقبال كبار النجوم في
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