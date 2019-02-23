أغرب دعوة خلع لسبب لا يمكن توقعه.. مصرية تطلب الطلاق

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 02:30 مساءً -

أقامت مصرية دعوى خلع ضد زوجها، قائلة أمام المحكمة: “رجل البيت وزوجها جبان ويجعلها تضرب الناس الآخرين مكانه في معظم المشادات الكلامية مع الجيران”. وأضافت: “زوجي جبان لا يمكنه أخذ حقه، ووالدته تتحكم في حياتنا، وتجبرنا على منحها راتبنا الشهري مقابل السماح لنا بالعيش في الشقة المتواجدة في العقار السكني الذي تمتلكه.

وتبلغ السيدة من العمر 27 عاما، مضيفة: “خلال زواجي الذي استمر سنة و8 أشهر، كنت أشعر أنني رجل المنزل بسبب تحملي التصدي لكل من يتعرض لنا بالإيذاء والتحكم في ميزانية المنزل”.

وعن زواجها، قالت إنه كان تقليدي وخلال فترة الخطوبة كان يتعامل معي باحترام، ودائما ما يتحدث بالهمس وظننت أنها رومانسية، ولكن بعد أن قفل علينا باب منزل واحد اتضح لي أنه جبان ويخاف من كل شيء”.

واختتمت: “حتى في الخلافات مع أهله والجيران كان يدفعني للتصدي، ويجعلني أضرب مكانه، تحملت تصرفات والدته ومعايرتها لي بأنها المتحكمة في زوجي وسطوها على راتبه وراتبي بحجة تسديد ثمن الشقة التي تمتلكها”.

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