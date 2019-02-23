كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 02:30 مساءً -
نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة الرابعة ضمن حلقات الجزء الثاني من برنامج “More about Rania” والذي شارك فيها والدها.
وقال والد رانيا يوسف في الفيديو: إنها لم تحقق ما تريده حتى الآن رغم نجاحها وحب جمهورها:«محققتش اللي هي عايزاه.. الحمد لله متألقة وناجحة والناس بتحبها».
وعن الشبه بينها وبين ابنتيها «نانسي وياسمين» قال والد رانيا يوسف:«بنتها نانسي شبهها جدا لكن نانسي شقية جدا.. إنما رانيا كانت هادية هدوء زائد عن اللازم»، فيما أشارت رانيا يوسف إلى أن ابنتها ياسمين الأقرب إليها في الطباع.
وتابع والد رانيا:«رانيا كانت بتشترك في أي مسابقة في المدرسة.. سواء رقص أو باليه أو غنا أو أي حاجة».
كما روى الضابط السابق بعضا من ذكرياته في الخدمة العسكرية والحرب ضد اسرائيل حيث قال انه لا ينسى رقمه في طابور الاعدام والذي كان 8 والاسرائيليين قتلوا حتى الرقم الثلاثة ساردا كيفية نجاته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. والد رانيا يوسف يروي كيف نجا من الاعدام على يد الاسرائليين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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