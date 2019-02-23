رموز الرياضة والإعلام يشاركون في عزاء خالد توحيد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيم عزاء الكاتب الصحفي الراحل خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، مساء الخميس 21 فبراير، بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.
وشهد العزاء حضور العديد من العاملين بالوسط الإعلامي والرياضي، ومنهم الإعلامي خيري رمضان، محمود مسلم وكذلك حضر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب.
كما حضر حسن حمدي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، وجوهر نبيل، ومحمد سراج، ومحمود أبو رجيلة، ومحمود سعد، وعبد الحميد بسيوني، وثروت سويلم، وعادل طعيمة، وأمير توفيق، وأحمد فوزي، وفتحي مبروك، وربيع ياسين، وسيد عبدالحفيظ، وعبدالعزيز عبدالشافي.
وكان الكاتب الصحفي خالد توحيد قد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 57 عاما.
الكاتب الصحفي الراحل كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة ظهر الاثنين 18 فبراير أثناء تأديته لصلاة الظهر في مسجد النادي الأهلي بالجزيرة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن توافيه المنية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.
يذكر أن خالد توحيد كان قد عمل صحفيا في مؤسسة الأهرام، وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي، وتولى رئاسة تحريرها عام 2014، وترأس قناة الأهلي في مايو عام 2018، كما كان يقدم العديد من البرامج التليفزيونية وتحليل مباريات الدوري المصري.
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