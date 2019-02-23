سوناكشي سينها تبدأ تصوير Dabangg 3 في أبريل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المقرر أن تبدأ الممثلة الهندية سوناكشي سينها ستبدأ تصوير فيلمها الجديد Dabangg 3 أمام الممثل القدير سلمان خان ومن إخراج برابهوديفا Prabhudheva في أبريل في ولاية ماديا براديش Madhya Pradesh.

ونقلت صحيفة “مومباي ميرور” عن منتج Dabangg ارباز خان قوله: “سنبدأ التصوير في الأسبوع الأول من أبريل في ماهيشوار ثم سننتقل إلى ومومباي”.

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كما نقلت عن أحد المصادر قولها: “لقد حصل الفريق أيضًا على استراحة في جايبور مؤخرًا حيث كان يتم التخطيط لتصوير أغنية ، ولكن لم يتم بعد اتخاذ إجراء نهائي بشأن هذا العمل.

يعمل المخرج برابهوديفا في الوقت الحالي مع مع الممثلين فارون داوان وشرادا كابور في لندن، وبمجرد عودته إلى الهند في منتصف شهر مارس ، سيبدأ فريق Dabangg 3 الإعداد المسبق للتصوير. “

لعب الممثل سونو سود قد قام بدور الشرير في Dabangg و الممثل بركاش راج Prakash Raj كان قدم قدم نفس الشخصية في Dabangg 2، أما في الجزء الثالث، فسيلعب الممثل سوديب الشرير في Dabangg 3 ، كما ذكرت صحيفة hindustantimes.