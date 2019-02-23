بالصور- غادة عبد الرازق أنيقة بستايل “اللون الواحد”

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Feb 23, 2019
خضعت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لجلسة تصوير جديدة حيث ظهرت في قمة الجمال والاناقة وقد اختارت اللون الأسود لهذه الاطلالة المميزة.
من جهة أخرى، بدأت غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الرمضاني لعام 2019 “حدوتة مرة”.
غادة ستطل في المسلسل بشخصية مختلفة ستعود من خلالها الى الادوار الشعبية كشخصية الحاجة زهرة.
المسلسل من تأليف عمر عبد الحليم ومن اخراج ياسمين أحمد، ويشارك في البطولة الى جانب “عبد الرازق” كل من محمد شاهين، سلمى أبو ضيف، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، وغيرهم. إنتاج طارق صيام.
نذكر ان “ضد مجهول” هو آخر مسلسلات “عبد الرازق” وعرض في رمضان 2018.
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