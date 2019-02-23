وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي عن 74 عامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموتُ الفنان مصطفى الشامي اليوم السبت، عن عمر 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة عميقة بالعناية المركّزة.

وأعلنت زوجته "هبة بدر" عبر "فيسبوك" وفاة زوجها وعلّقت قائلةً: "عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دمًا على فراقك وأشعر باليتم، الفنان القدير د.مصطفى الشامي في ذمة الله. آه على وجع قلبي لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".

وقبل أيام أكّدت بدر، تدهور حالة زوجها، مؤكدةً أنه دخل في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة. ونشرت بدر عبر الحساب الرسمي للفنان الدكتور مصطفى الشامي بموقع "فيس بوك" صورة له وطلبت من جمهوره الدعاء له، قائلةً: "ما زال الفنان القدير د. مصطفى الشامي في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة وينتظر دعواتكم.. زوجته هبه بدر".

ووفقًا لـ "هبة"، دخل "الشامي" إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس، يوم 9 فبراير الجاري، ولكن حدث تدهور في حالته الصحية أدى إلى نقله يوم 13 فبراير إلى مستشفى القوات المسلحة.

يُذكر أن الفنان مصطفى الشامي قدّم مجموعة مميزة من الأعمال على مدار مشواره الفني الممتد، وكان من بينها مسلسل "إسماعيل يس - أبو ضحكة جنان" عام 2009 والذى يحكي قصة حياة الفنان الكوميدي الراحل "إسماعيل يس". أما آخر أعماله فهي مسرحية بعنوان "باي واي فاي" للمخرج حسام الدين صلاح، عام 2018، بالتعاون مع مجموعة من الفنانين أبرزهم الراحل محمد شرف، كما شارك في مسلسل "واكلينها ولعة" الذي أذيع في نفس العام.