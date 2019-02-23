الفاشينيستات بأسلوب "Street Style" في أسبوع ميلانو للموضة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتحت الفاشينيستات ومُدوّنات الموضة أسبوع ميلانو بعرض إطلالات لخريف وشتاء 2019.

وقبل الخوض في أجواء منصّات العروض، استوقفتنا الفاشينيستات في إطلالات الشارع الـStreet Style التي تُرافق أسبوع الموضة، وتألقن بأجمل التصاميم في حضور لافت بآخر صيحات الأزياء.

الفاشينيستا اللبنانية نور عريضة نجحت في الحصول على أناقة فارس الخيول الجذاب، باعتماد بدلة من ماكس مارا، تجمع بين الستايل الجريء والتصميم العصري، دون سترة من أسفل الجاكيت، ونسّقت معها "بوت عالي" باللون الأسود.

الفاشينيستا علا فرحات ورغم حرصها على مواكبة روح العصر، إلا أنها سافرت إلى زمن غير الذي نعيش فيه، باختيار جاكيت جلدي من دار Acne Studios بوحي من حقبة السبعينات، ونسّقته مع سروال وحذاء رياضي.

الفاشينيستا اللبنانية دانا حوراني لا تفوّت عروض المصممة الإيطالية ألبرتا فيريتي، فحضرت وسحرت شوارع ميلانو بموضة بدلة كاروهات بصفي أزرار، مزدوجة الصدر double breasted suit، وأكملت إطلالتها بالبوت الأسود العالي يصل إلى نهاية الفخذ.

مُدوّنة الموضة والإعلامية اللبنانية ديالا مكي اتخذت من معطف الفرو الفاخر قطعة أساسية للتألق بها هذا الأسبوع في شتاء ميلانو، ومن أسفله سترة مع حذاء طويل أنيق يتعدّى الركبة.

تمارا كالينيك هذه المدونة البريطانية، بدت متميزة بإطلالتها من دار الأزياء الإيطالية fendi فيندي، باعتماد البدلة المستوحاة من ستايل البيجاما.

عارضة الأزياء وملكة الجمال اللبنانية الأسترالية، جيسيكا قهواتي، سرُّ أناقتها في رفع شعار fendi فيندي، حيث حضرت بإطلالة راقية في جاكيت ومن أسفله اكتفت بارتداء صدرية فقط، مع حقيبة مطبعة بشعار فيندي.

مدونة الموضة الكويتية روان بن حسين ارتدت فستانًا قصيرًا من القماش بطبعة الكاروهات في غاية الأناقة، على شكل قميص طويل، وظهر من تحته البوت العالي العنق.