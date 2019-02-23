أصالة تعلن أنها أحوج الناس إلى وطن وتطرب الكويتيين في فبراير الكويت

اسماء السيد - سعيد حريري من الكويت: في الليلة الخامسة من مهرجان فبراير الكويت الذي نظّمته شركة روتانا بمناسبة العيد الوطني الكويتي الثامن والعشرين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في العاصمة الكويتيّة. أطلّت أصالة الطرب العربي أصالة نصري على جمهورالكويت لتحيي ليلة مميّزة بأغانيها الخليجية التي رددها معها الجمهور عن ظهر قلب، وكذلك شاركها الحفل الفنّان الكويتي مطرف المطرف الذي يحظى بشعبيّة كبيرة في بلده الأم وظهر ذلك جلياً من خلال تفاعل الجمهور معه على المسرح. "الخليج 365" كانت حاضرة في الليلة الرابعة من المهرجان وتنقل لكم أجواء المسرح والكواليس في هذا التقرير المصوّر والمفصّل.

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