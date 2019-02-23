شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى رجل أعمال "بيحب" ياسمين صبرى فى "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة حب تجمع النجمان أحمد صلاح حسنى وياسمين صبرى، ضمن أحداث مسلسل "حكايتى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى يعد أولى بطولات ياسمين فى الدراما التليفزيونية، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

ويجسد أحمد صلاح حسنى شخصية يدعى "على البارون" رجل أعمال، وتتصاعد الأحداث بينه وبين عائلته، التى تعد من كبار العائلات فى مدينة الأسكندرية بسبب حبه لياسمين، وصور حسنى عدة مشاهد فى الاسكندرية والميناء ومناطق أخرى .

وفى السياق ذاته يكثف مخرج العمل أحمد سمير فرج، التصوير خلال الأيام المقبلة، لكى تصل ساعات التصوير إلى 15 ساعة يومياً، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.