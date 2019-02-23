شاهد الفنانة درة تخضع لجلسة تصوير بلوك جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة التونسية الشهيرة درة لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها فى لوك مختلف، إذ ارتدت ملابس "كاجوال" واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة. وارتدت درة جاكيت من الجلد، وارتدت أقراطا كبيرة، وظهرت فى طلة جذابة تتسم بالعفوية، ونشرت الصور تحت هاشتاج "ستايل الشارع".

الفنانة درة

درة وظهرت درة بإطلالة ملائكية، خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، بعد أن ارتدت فستانًا أبيض اللون ذى أكمام طويلة، أعطى لها مظهرًا ممتزجًا بين الرقة والبساطة.

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