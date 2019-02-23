في 3 أيام.. إيرادات "جريمة الإيموبيليا" تقترب من ربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ44 ألفًا و533 جنيهًا، وفي اليوم الثاني 97 ألفًا و183 جنيهًا، ونجح أمس في تحقيق 99 ألفًا و432 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته في 3 أيام لـ241 ألفًا و148 جنيهًا.

"جريمة الإيموبيليا" تأليف وإخراج خالد الحجر، بطولة هاني عادل، طارق عبدالعزيز، ناهد السباعي، دعاء طعيمة، عزة الحسيني، أحمد عبدالله محمود.