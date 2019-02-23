طارق العريان عن غناء أصالة: يا له من صوت- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المخرج طارق العريان على التعبير عن إعجابه الشديد بصوت زوجته المطربة أصالة، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" مقطع فيديو أثناء إحيائها أمس الجمعة 22 فبراير حفلًا أقيم أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

المقطع الذي نشره طارق كان من أغنية "آسفة"، وكتب في تعليقه مثنيًا على صوت زوجته "يا له من صوت"، كما قام بنشر فيديو تعيد فيه نفس المقطع بتعليق مختلف جاء فيه "كررت الجزء مرة أخرى، كان أفضل، لكن أنا أحببت الجمهور والجو جعلاني أشعر بأيام أم كلثوم القديمة".

أصالة قدمت خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيها، من بينها "آسفة"، "بعدك عني" كما كشفت عن أغنيتها الجديدة "بنت أكابر".