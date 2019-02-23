شهد مهرجان “شتاء طنطورة” الذي تقام فعالیاته في محافظة العلا أمس (الجمعة)، تكريم الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقام نائب وزير الثقافة حامد بن محمد بتكريم الفنان الكبير على مسرح “مرايا” خلال حفل أحياه الفنانان راشد الماجد وماجد المهندس في ختام المهرجان.

وعبّر عبدالقادر خلال تكريمه عن سعادته بكلمات مؤثرة تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحاد قائلاً: “تعجز الكلمات عن وصف مشاعري، لأن ما وجدته من الجميع في السعودية أسرني”، مضيفاً: “أنا أسعد الناس لوجودي في هذا البلد الطيب الذي نحبه جميعاً، وأشكر الجميع فالكل أسرني بطيبه وكرمه”.

يشار إلى أن الفنان الكويتي الكبير هو أحد أبرز الأصوات الغنائية في المنطقة العربية ولقّبه جمهوره في ثمانينيات القرن الماضي بـ”الصوت الجريح”، حيث تجاوزت أعماله 40 ألبوماً كان آخرها قبل 7 سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هكذا تفاعل الفنان عبدالكريم عبدالقادر مع تكريمه بمسرح مرايا في العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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