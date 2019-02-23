شاهد.. حورية فرغلي تعلن بدء تصوير استدعاء ولي أمر عمرو

حورية فرغلي كتبت - إيمان العوضي : كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن بدء أولي أيام تصوير فيلمها الجديد بعنوان "فيلم استدعاء ولي أمر عمرو"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتبت حورية عبر حسابها: "نهاركم سعيد النهارده اول يوم تصوير ليا في فيلم استدعاء ولي أمر عمرو بيشاركني ف الفيلم الفنان الشاب محمد عز ومجموعه كبيره من النجوم صبري فواز وسماح



جدير بالذكر أن فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو"، هو التعاون الرابع بين حورية فرغلي والكاتب محمد سمير مبروك، حيث تعاونا من قبل في أفلام عبده موتة، القشاش، و سالم أبو أخته. النهارده اول يوم تصوير ليا في فيلم استدعاء ولي أمر عمرو بيشاركني ف الفيلم الفنان الشاب محمد عز ومجموعه كبيره من النجوم صبري فواز وسماحانور وانتصار وكلوديا حنا ومي كساب ومحمد لطفي، وغيرهم كتير ادعولنا ربنا يكتبلنا النجاح".جدير بالذكر أن فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو"، هو التعاون الرابع بين حورية فرغلي والكاتب محمد سمير مبروك، حيث تعاونا من قبل في أفلام عبده موتة، القشاش، و سالم أبو أخته.

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