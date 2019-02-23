ندوة "البحر الأحمر كمدخل اقتصادي لمصر إلى إفريقيا" بمكتبة مصر العامة

كتبت - إيمان محمد تنظم مكتبة مصر العامة بالدقى برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي، ندوة بعنوان "البحر الأحمر كمدخل اقتصادي لمصر إلى إفريقيا" يقدمها السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية الأسبق، وذلك فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل. وزير الخارجية الأسبق، وذلك فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل. ويشار إلى أنه يأتى ذلك في إطار برنامج المكتبة للاحتفاء برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على مدار عام 2019. كما تتناول الندوة أهمية ممر البحر الأحمر والمتغيرات الإقليمية والدولية والتحرك الجماعي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وكذلك التعاون الاقتصادي ودور مصر الإفريقي في هذا الإطار.

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